Disparan a dos militares en Washington cerca de la Casa Blanca

Dos militares han sido disparados en una calle cercana a la Casa Blanca, en Washington D.C, según informan varios medios estadounidenses como la CNN o la ABC. "La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", ha indicado en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, que se encuentra en Florida por la celebración de Acción de Gracias.

