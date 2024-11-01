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Disney rodará Rapunzel en Álava y elige un enclave idílico

Álava sabe que tiene pueblos de cuento de hadas y ahora lo sabrá el resto del mundo. Disney ha elegido el territorio histórico para grabar la versión con actores ('live-action') de la fábula de la princesa Rapunzel. La naturaleza de la provincia ha cautivado a los responsables de la compañía del ratón Mickey como escenario idílico de una parte muy importante de su historia, que -como ha trascendido en las últimas semanas- también se rodará en Girona y Alicante.

| etiquetas: disney , rapunzel , álava , cine
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3 comentarios
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themarquesito #1 themarquesito
#TeAhorroUnClick San Martín de Valparaíso
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fofito #2 fofito
Pues nada,otro lugar que se va a la puta mierda
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#3 Sammy_Jankis
#2 por una película que no aporta absolutamente nada nuevo, como viene siendo habitual en Disney.
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menéame