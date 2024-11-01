Diseñador de surtidores de gasolina e hidrógeno será la profesión más importante en caso de un apocalipsis

En los escenarios apocalípticos que el cine y la literatura han explorado durante décadas, la humanidad siempre enfrenta la misma pregunta esencial: ¿qué queda cuando se apaga la energía? Sin electricidad, sin redes digitales y sin cadenas logísticas globales, la civilización moderna se detiene. En ese contexto, un oficio aparentemente técnico, casi invisible en tiempos de paz y prosperidad, se transformaría en un pilar de la supervivencia: el diseñador de surtidores de gasolina e hidrógeno.