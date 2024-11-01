edición general
Diseñador de surtidores de gasolina e hidrógeno será la profesión más importante en caso de un apocalipsis

En los escenarios apocalípticos que el cine y la literatura han explorado durante décadas, la humanidad siempre enfrenta la misma pregunta esencial: ¿qué queda cuando se apaga la energía? Sin electricidad, sin redes digitales y sin cadenas logísticas globales, la civilización moderna se detiene. En ese contexto, un oficio aparentemente técnico, casi invisible en tiempos de paz y prosperidad, se transformaría en un pilar de la supervivencia: el diseñador de surtidores de gasolina e hidrógeno.

Wintermutius #1 Wintermutius
En un apocalipsis sin tecnología, no hay extracción ni refino. Así que quizás diseñar surtidores no sea tan útil. Por otro lado, utilizar diseños existentes (conocimiento previo en general) es la opción más lógica cuando el avance de la sociedad se detiene.
#4 esbrutafio *
#1 La gasolina caduca al año. En todo caso se puede repostar con un embudo.
#3 Lo importante es el creador de riqueza. Esa chusma que dices es prescindible. Si piensas de otro modo eres rojo.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#4 ¿Sabes quién no tenía mesa surtidor? La persona que inventó la mesa el surtidor.
(Entrepeneurs) xD xD
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
El articuño parece escrito por IA desde el principio hasta el final
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Ajá. El diseñador del surtidor. No el operario o el constructor del cacharro. No el productor de la sustancia que surte. Claro. :palm:
LoboAsustado #6 LoboAsustado
Alfareros.
Gry #7 Gry
Es más importante quien sea capaz de producir combustible y adaptar los motores para que funcionen con él.

¿Alguien sabe fabricar un aparato para producir gasógeno? También se pueden adaptar los motores diesel para que quemen aceite vegetal, los atmosféricos sin turbos ni otras pijadas creo que lo pueden hacer directamente.
Kasterot #8 Kasterot
En TV salió uno de esos programas de gente que vive en montaña y este adaptaba su motor para que funcionase con madera
Olepoint #9 Olepoint
En caso de apocalipsis los que sepan cocinar bien la carne de caza serán muy queridos entre los de su tribu, sobre todo si no es carne de animales.


PD: En caso de apocalipsis lo mejor es pillar asientos de primera fila y que te lleve por delante en el primer acto.
