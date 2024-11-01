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Diseccionando Ultras: Pilar Baselga y el multiverso de la masonería pedosatánica

Diseccionando Ultras: Pilar Baselga y el multiverso de la masonería pedosatánica  

En esta primera entrega de "Diseccionando Ultras", analizamos el entramado de bulos que Baselga difunde desde sus canales digitales. Al examinar sus intervenciones y sus alianzas con otros agitadores del entorno digital, se hace evidente cómo el uso sistemático de la mentira y el esoterismo político sirven como herramientas de radicalización. Entender quién es Baselga y cómo opera su maquinaria de ficción es fundamental para comprender los mecanismos de odio que intentan polarizar nuestra convivencia diaria.

| etiquetas: pilar baselga , rubén sánchez , diseccionando ultras
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3 comentarios
3 1 0 K 43 politica
letra #3 letra
Lo lleva claro este ingenuoico ^
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Cuñado #2 Cuñado *
La DANA es un ritual satánico :shit:

La gente que està en el poder compra hostias consagradas a 1.500 euros la pieza xD xD xD
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#1 endy
Un pedo satánico debe ser demoledor
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menéame