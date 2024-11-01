Diseccionando Ultras: Pilar Baselga y el multiverso de la masonería pedosatánica  

En esta primera entrega de "Diseccionando Ultras", analizamos el entramado de bulos que Baselga difunde desde sus canales digitales. Al examinar sus intervenciones y sus alianzas con otros agitadores del entorno digital, se hace evidente cómo el uso sistemático de la mentira y el esoterismo político sirven como herramientas de radicalización. Entender quién es Baselga y cómo opera su maquinaria de ficción es fundamental para comprender los mecanismos de odio que intentan polarizar nuestra convivencia diaria.