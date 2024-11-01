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La directora del lobby eólico del Reino Unido pide al gobierno una mayor producción de petróleo y gas en el Mar del Norte [EN]

La asociación comercial de la industria eólica ha instado a Ed Miliband a autorizar una mayor perforación en el Mar del Norte para impulsar la producción nacional de energía. Tara Singh, directora ejecutiva de RenewableUK, afirmó que la crisis en Oriente Medio demuestra la vulnerabilidad del Reino Unido ante las fluctuaciones de los precios de la energía. Añadió que el pais sería «más fuerte, más seguro y menos vulnerable si produjera más energía nacional de todo tipo». RU seguiría necesitando combustibles fósiles en el futuro.

| etiquetas: hidrocarburos , energia , eolica , milliband , shell , tara singh , clima , gas
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3 comentarios
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Noeschachi #1 Noeschachi *
En contexto :troll:

Ex-ejecutiva de Shell ha sido nombrada nuevo directora ejecutiva de RenewableUK.
www.upstreamonline.com/people/former-shell-executive-named-as-new-ceo-
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Anfiarao #2 Anfiarao
#1el meme perfecto, donde no sabes si reír o llorar por el nivel de indecencia y corrupción que hay en todas las esferas. El capitalismo/neoliberalismo era esto  media
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duende #3 duende
El disgusto que se va a llevar cuando descubra que vive en un mundo finito y los recursos se agotan.
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