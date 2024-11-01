edición general
La directora de una escuela infantil de El Ejido cargaba lencería y obras de su casa a las cuentas del centro

La gestión de la Escuela Infantil de Las Norias de Daza, en El Ejido, costeó durante cuatro años parte de los gastos personales de su directora. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado este miércoles a la que fuera responsable del centro educativo público tras reconocer que desvió fondos para costearse desde lencería y ropa hasta el suministro de agua de su domicilio particular. La acusada ha aceptado una sentencia de conformidad tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular ejercida por...

CharlesBrowson
ay traviesa meretriz, tambien te podiras haber hecho un onlyfans en vez de robar, infame choriza
nemeame
No nos apresuremos, lo mismo se quería poner guapa para sus alumnos :troll:
mente_en_desarrollo
#2 Directora, no profesora.

Es para papis y mamis.
Kantinero
Porqué no se publica el careto de la susodicha para que se muera de vergüenza si tiene que salir a la calle
malarte
Es que Almeria es lo más cercano a Valencia y Murcia que tenemos en Andalucía…
Enero2025
No me lo creo, no foto no noticia.
DotorMaster
#1 pero si esto tiene toda la pinta de que la tía iba a cagar a la plaza de toros y cagaba fuera
mente_en_desarrollo
#1 Tiene suficientes años de experiencia como para haber llegado a directora.

¿Estás completamente seguro que quieres fotos en la noticia?
Enero2025
#6 será joven para mi pero mi interés es ludico
