El director ejecutivo de Saudi Aramco declara que la transición energética ha sido un fracaso debido al aumento de la demanda de petróleo (Eng)

El director ejecutivo de Saudi Aramco declara que la transición energética ha sido un fracaso debido al aumento de la demanda de petróleo (Eng)

La transición energética no ha cumplido sus promesas y ahora la balanza se está inclinando de nuevo hacia la energía tradicional, según una declaración del director ejecutivo de Saudi Aramco, citada por Zawya. En su intervención en el Energy Intelligence Forum celebrado en el Reino Unido, Amin Nasser afirmó que “gran parte del progreso prometido no se ha materializado, lo que ha tenido muchas consecuencias”

meroespectador
Moraleja, están cagados, la batería de sodio de CATL va a cambiar la movilidad y será el principio del fin del coche de combustión a lo que se irá uniendo el transporte y la maquinaria pesada en corto/medio plazo.
Dragstat
"la transición energética ha sido un fracaso debido al aumento de la demanda de petróleo"

Cualquiera que diga esta frase, o no sabe lo que dice, o quiere engañar a alguien. Viendo de dónde viene es la segunda opción.

Que no se preocupe, queda consumo de petróleo para rato, otra cosa es que sea a precio de oro.
suppiluliuma
Resumen de este envío: vendedor dice que sus ventas van muy bien.
#4 drstrangelove
No está acojonado por las baterías ni los coches a pilas, lo que está pidiendo es un recorte en la producción para volver a ver precios de 80/90 pavos el barril, jugando la baza del ecologismo, que mira tú que oportuno.

Más del 80% de la energía primaria que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles, y no parece que vaya a descender en mucho tiempo. A la transición energética todavía le queda un buen rato para que sea una realidad.
