El director ejecutivo de Saudi Aramco declara que la transición energética ha sido un fracaso debido al aumento de la demanda de petróleo (Eng)

La transición energética no ha cumplido sus promesas y ahora la balanza se está inclinando de nuevo hacia la energía tradicional, según una declaración del director ejecutivo de Saudi Aramco, citada por Zawya. En su intervención en el Energy Intelligence Forum celebrado en el Reino Unido, Amin Nasser afirmó que “gran parte del progreso prometido no se ha materializado, lo que ha tenido muchas consecuencias”
Cualquiera que diga esta frase, o no sabe lo que dice, o quiere engañar a alguien. Viendo de dónde viene es la segunda opción.
Que no se preocupe, queda consumo de petróleo para rato, otra cosa es que sea a precio de oro.
Más del 80% de la energía primaria que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles, y no parece que vaya a descender en mucho tiempo. A la transición energética todavía le queda un buen rato para que sea una realidad.