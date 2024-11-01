El director ejecutivo de Saudi Aramco declara que la transición energética ha sido un fracaso debido al aumento de la demanda de petróleo (Eng)

La transición energética no ha cumplido sus promesas y ahora la balanza se está inclinando de nuevo hacia la energía tradicional, según una declaración del director ejecutivo de Saudi Aramco, citada por Zawya. En su intervención en el Energy Intelligence Forum celebrado en el Reino Unido, Amin Nasser afirmó que “gran parte del progreso prometido no se ha materializado, lo que ha tenido muchas consecuencias”