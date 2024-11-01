edición general
El director del ballet de Madrid, afín a Ayuso, se une a la cascada de dimisiones de 'Los Pocholos' entre críticas a Miguel Ángel Rodríguez

Uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Antonio Castillo Algarra, ha presentado su dimisión tras el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y la renuncia a sus actas por parte de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

mikhailkalinin
Cascanueces..
1 K 20
josde
@admin,hacer el favor de cerrarla, yo no puedo,gracias
0 K 20
nereira
#7 Si te parece irrelevante la duplicada, ¿porqué subiste este envío?
0 K 20
#5 Marisadoro *
"Señores: ¿no les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez?"
(En respuesta a una noticia publicada por The Objective)
0 K 19
Andreham
Joder cuántas paguitas y cargos de mierda.

Normal que no haya dinero.
1 K 18
#3 DenisseJoel
¿Guerra de clanes?
0 K 11
#4 Barriales
Se le esta hundiendo el barco a la sicopata.
0 K 7

