En directo: Guardiola pide la abstención: "Los extremeños saben distinguir entre un 'no' de trinchera y un 'no' razonado"

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola ha pedido a la cámara la abstención al inicio de la segunda sesión del debate de investidura en la que le bastaría el voto favorable de la mayoría simple de la Asamblea (más síes que noes),tras haber fracasado en la primera votación en la que necesitaba mayoría absoluta.Sin embargo, tras el "no" de Vox, avanzado por el propio Partido Popular en un comunicado, la candidata del PP y presidenta en funciones podría fracasar también en este segundo intento