En directo: Guardiola pide la abstención: "Los extremeños saben distinguir entre un 'no' de trinchera y un 'no' razonado"

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola ha pedido a la cámara la abstención al inicio de la segunda sesión del debate de investidura en la que le bastaría el voto favorable de la mayoría simple de la Asamblea (más síes que noes),tras haber fracasado en la primera votación en la que necesitaba mayoría absoluta.Sin embargo, tras el "no" de Vox, avanzado por el propio Partido Popular en un comunicado, la candidata del PP y presidenta en funciones podría fracasar también en este segundo intento

Milmariposas #1 Milmariposas
El problema es que ella no sabe discernir entre la ultraderecha y los extremeños a los que debe gobernar con mano justa.
josde #2 josde
#1 Seria el hazmerreír como convocara elecciones otra vez, con todo lo que le han ofrecido a Vox.
tul #3 tul
#2 estan regateando, al final les daran el gobierno pero la factura va a ser considerable
Milmariposas #4 Milmariposas
#3 Es la única solución "sensata" que veo como salida a este "cul-de-sac".
Milmariposas #5 Milmariposas
#2 Si vuelve a convocar elecciones, el efecto #PedroSánchez actual, la dejaría absolutamente fuera de todo gobierno y/o cargo político.

Venga, vete, Guardiola, ya has hecho suficientemente el ridículo.
