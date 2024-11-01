La Diputación de Valencia ficha en comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca por el doble de su salario anterior

La Diputación de Valencia ha fichado en comisión de servicios a la pareja del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca. Se trata de Vanesa Soler Siller, administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Pérez Llorca fue alcalde hasta su incorporación al Palau de la Generalitat, y actualmente secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, presidida por el también popular Vicente Mompó.
¿Y qué quieres que pase? Si estas noticias no aparecen ni en Antena 3, ni en la 4, ni en la 5, es como si no hubieran ocurrido. Y en esas nunca saldrán.