edición general
34 meneos
32 clics
La Diputación de Granada reduce los fondos para cooperación mientras sube las ayudas al toreo: “Nos están ahogando”

La Diputación de Granada reduce los fondos para cooperación mientras sube las ayudas al toreo: “Nos están ahogando”

El ente provincial, que tiene un presupuesto global de 418,5 millones de euros y carece de deuda, pasa de aportar 450.000 euros a las asociaciones que trabajan en este ámbito a dejar la cuantía en 220.000 euros

| etiquetas: solidaridad , guerras , pobreza , recortes , pp , toros
29 5 0 K 194 actualidad
5 comentarios
29 5 0 K 194 actualidad
#2 laruladelnorte
Cómo se explica que no haya 20.000 euros para traer a un niño o niña al médico, pero sí casi 200.000 euros para la tauromaquia”,

Cuestión de valores,la tortura de un animal es tradición cultural para ciertos españoles. :clap:
2 K 41
Thornton #4 Thornton
¿Bajan las ayudas en cooperación y suben las ayudas al toreo? Me juego un café a que la diputación está en manos del PP.
0 K 20
#3 Jacusse
Las prioridades las tienen claras.
0 K 11
#1 BoosterFelix *
Yo pensaba que iba a leer: "el PP reduce los fondos para cooperación mientras sube los fondos destinados a arreglar la economía para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de llevar una vida digna ganándosela dignamente con su trabajo".

Este debe ser el Estado del Bienestar de los políticos y sus activistas a sueldo del que nos viene hablando Vox.

El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía, hostelería, fiesta, cristo, virgen, maltrato animal, pobreza, precariedad y subdesarrollo, con sus votos y con su prole.
0 K 9
#5 DiDiNu
220.000€ de 418.5M de €, lo que viene siendo el 0,0526% Impresionante
0 K 6

menéame