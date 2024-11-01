La Diputación de Granada reduce los fondos para cooperación mientras sube las ayudas al toreo: “Nos están ahogando”

El ente provincial, que tiene un presupuesto global de 418,5 millones de euros y carece de deuda, pasa de aportar 450.000 euros a las asociaciones que trabajan en este ámbito a dejar la cuantía en 220.000 euros
| etiquetas: solidaridad , guerras , pobreza , recortes , pp , toros
Cuestión de valores,la tortura de un animal es tradición cultural para ciertos españoles.
Este debe ser el Estado del Bienestar de los políticos y sus activistas a sueldo del que nos viene hablando Vox.
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía, hostelería, fiesta, cristo, virgen, maltrato animal, pobreza, precariedad y subdesarrollo, con sus votos y con su prole.