Dinamarca insta a EEUU a "poner fin a las amenazas" por la anexión de Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instado este domingo "encarecidamente" a Estados Unidos a "poner fin a las amenazas" sobre la intención de Washington de anexionarse Groenlandia. "Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", ha afirmado Frederiksen en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook.
| etiquetas: dinamarca , eeuu , groenlandia , anexión , amenazas
Y eso que Esther Muñoz se gasto 20€ para que ganaran Eurovisión
Pero ¿quién le ha dicho a esta tía que los yanquis quieren comprársela ?.
Más vale que se vaya enterando de que no piensan comprarla, precisamente.