edición general
16 meneos
25 clics

Dinamarca insta a EEUU a "poner fin a las amenazas" por la anexión de Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha instado este domingo "encarecidamente" a Estados Unidos a "poner fin a las amenazas" sobre la intención de Washington de anexionarse Groenlandia. "Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", ha afirmado Frederiksen en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook.

| etiquetas: dinamarca , eeuu , groenlandia , anexión , amenazas
13 3 2 K 83 actualidad
6 comentarios
13 3 2 K 83 actualidad
Cehona #1 Cehona
Que rompan relaciones diplomáticas, por menos Israel llama a su embajador en España.
Y eso que Esther Muñoz se gasto 20€ para que ganaran Eurovisión
2 K 41
#5 calaverax
Ojo, que una forma de "cesar las amenazas" puede ser "pasar a la acción e invadir de una vez" :troll:
2 K 25
pitercio #6 pitercio
Por si acaso no cuaja el mensaje, que no se acerque a furgonetas cuando vaya por la calle.
0 K 15
Veelicus #3 Veelicus
La UE amenaza seriamente con no respirar durante unos segundos y reunirse para decidir si se reúnen para decidir que hacer para evitar este atropello, de mientras usaran Whatsup para mandarse los mensajes y conversaran usando sus iPhones
0 K 12
#2 Forestalx
Ya estoy viendo Groenlandia sembrada de piezas de Lego para protegerla de las pisadas de los Marines.
0 K 10
#4 unocualquierax
Que "no está en venta", dice.
Pero ¿quién le ha dicho a esta tía que los yanquis quieren comprársela ?.
Más vale que se vaya enterando de que no piensan comprarla, precisamente.
0 K 8

menéame