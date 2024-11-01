edición general
Dinamarca: Una amplia mayoría ve ahora a Estados Unidos como un adversario, no como un aliado (DK)

En una encuesta de Epinion, realizada para DR, una amplia mayoría de los encuestados responde que ve a Estados Unidos como un adversario en lugar de un aliado. Hasta un 60 % considera a Estados Unidos un adversario. Solo el 17 % responde en la encuesta que hoy ve a Estados Unidos como un aliado. Un 20 % no sabe qué pensar, mientras que un 3 % no responde.

Herumel #1 Herumel
Quién lo diría.... Te dicen que se quieren quedar tu casa y tu vas y no les invitas, vaya....
OdaAl #4 OdaAl
#1 #2 #3 por lo que sea...

Les ha costado darse cuenta
NoEresTuSoyYo #6 NoEresTuSoyYo
Los usanos nunca han tenido aliados sino vasallos con miedo.
¿Qué han hecho de bueno para ganarse aliados? nada, son en gran parte los culpables de las mayorías de guerras y desgracias que han ocurrido en los últimos 100 años.
#10 Pingocho
#6 Poderoso caballero es don Dinero. Europa se acostumbró a vivir bajo el amparo militar y económico de EEUU durante décadas, desde el Plan Marshall en adelante. Yo no preguntaría "qué han hecho los EEUU por sus aliados europeos" sino "qué han hecho los europeos por sí mismos".
urannio #3 urannio
definitivamente nunca tuvo sentido que lo vieran como aliado.
#9 user31
Es gracioso porque probablemente haya sido el país mas pro EEUU dentro de la UE.
azathothruna #2 azathothruna
Seria bueno que se carguen a un gringo, para demostrarlo
PauMarí #5 PauMarí *
#2 pero si los gringos ya se están matando entre ellos...
azathothruna #8 azathothruna
#5 No empieza la guerra civil aun
Solo unos pelagatos nada mas
Encima, solo se escandalizan porque un caucasico recibio un balazo de ICE
Asimismov #7 Asimismov *
Los mejores mercados de las empresas danesas son los lluesei, Maersk, Novo Nordisk, Danfoss y otras entre las que conozco.
capitan__nemo #12 capitan__nemo *
Como un enemigo.
#11 alhambre
> El 17 % responde en la encuesta que hoy ve a Estados Unidos como un aliado. Un 20 % no sabe qué pensar.

El 37% está más perdido que un pulpo en un garaje.
