Dinamarca: Una amplia mayoría ve ahora a Estados Unidos como un adversario, no como un aliado (DK)

En una encuesta de Epinion, realizada para DR, una amplia mayoría de los encuestados responde que ve a Estados Unidos como un adversario en lugar de un aliado. Hasta un 60 % considera a Estados Unidos un adversario. Solo el 17 % responde en la encuesta que hoy ve a Estados Unidos como un aliado. Un 20 % no sabe qué pensar, mientras que un 3 % no responde.
| etiquetas: dinamarca , ee.uu. , estados unidos , aliado , adversario , groenlandia
Les ha costado darse cuenta
¿Qué han hecho de bueno para ganarse aliados? nada, son en gran parte los culpables de las mayorías de guerras y desgracias que han ocurrido en los últimos 100 años.
Solo unos pelagatos nada mas
Encima, solo se escandalizan porque un caucasico recibio un balazo de ICE
El 37% está más perdido que un pulpo en un garaje.