Dinamarca: Una amplia mayoría ve ahora a Estados Unidos como un adversario, no como un aliado (DK)

En una encuesta de Epinion, realizada para DR, una amplia mayoría de los encuestados responde que ve a Estados Unidos como un adversario en lugar de un aliado. Hasta un 60 % considera a Estados Unidos un adversario. Solo el 17 % responde en la encuesta que hoy ve a Estados Unidos como un aliado. Un 20 % no sabe qué pensar, mientras que un 3 % no responde.