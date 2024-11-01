edición general
Dimiten cuatro miembros del Comité de Garantías de Más Madrid entre críticas por la última reforma de los estatutos

En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, los cuatro dimisionarios alegan que un partido “verdaderamente democrático” debería contar con un Comité de Garantías “sólido, imparcial y revestido de la autoridad necesaria”, que pueda “actuar sin injerencias” y con “plena independencia funcional del resto de órganos”. La dirección, en respuesta a los argumentos de los miembros dimisionarios, defiende que esas personas “tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con la reforma estatutaria, votada y refrendada por la militancia..."

sotillo #1 sotillo
Disidentes
#2 soberao *
Un "comité de garantías" que tenga más poder o "independencia para actuar" que la dirección del partido es una bomba de relojería. Basta con que el comité decida echar a alguien por incumplimiento de las normas para que estés en la calle o dentro de una polémica grande.
Un comité de estos tienen que redactar su informe y luego la dirección que decidan si lo toman en cuenta o no, pero un "Comité de Garantías “sólido, imparcial y revestido de la autoridad necesaria”, que pueda “actuar sin injerencias” y con “plena independencia funcional del resto de órganos”." es un Caballo de Troya, porque basta con que entre el secreta en ese comité y mete fuego a todo desde dentro.
reithor #3 reithor
Si quieres que algo funcione, pon a alguien competente a cargo. Si quieres que no prospere, nombra un comité.
