Dimiten cuatro miembros del Comité de Garantías de Más Madrid entre críticas por la última reforma de los estatutos

En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, los cuatro dimisionarios alegan que un partido “verdaderamente democrático” debería contar con un Comité de Garantías “sólido, imparcial y revestido de la autoridad necesaria”, que pueda “actuar sin injerencias” y con “plena independencia funcional del resto de órganos”. La dirección, en respuesta a los argumentos de los miembros dimisionarios, defiende que esas personas “tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con la reforma estatutaria, votada y refrendada por la militancia..."