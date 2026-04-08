Dimite el presidente de Forestalia tras reconocer sus vínculos con el socio de Cerdán y altos cargos del Gobierno

Se le investiga en los tribunales por prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil lo señala como presunto cabecilla. El magnate de las renovables, Fernando Samper, ha presentado su dimisión como presidente ejecutivo del Grupo Forestalia, y sus funciones serán asumidas por su hijo, Ricardo Samper. Este movimiento se produce en plena ebullición de investigaciones a la compañía en los tribunales, donde se le asocia con diversas presuntas tramas criminales.