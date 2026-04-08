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Dimite el presidente de Forestalia tras reconocer sus vínculos con el socio de Cerdán y altos cargos del Gobierno

Dimite el presidente de Forestalia tras reconocer sus vínculos con el socio de Cerdán y altos cargos del Gobierno

Se le investiga en los tribunales por prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil lo señala como presunto cabecilla. El magnate de las renovables, Fernando Samper, ha presentado su dimisión como presidente ejecutivo del Grupo Forestalia, y sus funciones serán asumidas por su hijo, Ricardo Samper. Este movimiento se produce en plena ebullición de investigaciones a la compañía en los tribunales, donde se le asocia con diversas presuntas tramas criminales.

| etiquetas: forestalia , ricardo samper , prevaricación ambiental , cohecho , blanqueo de
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9 comentarios
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FunFrock #1 FunFrock
Noticia que no saldrá a portada, es corrupción buena
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jonolulu #3 jonolulu *
#1 ¿Vas a ir llorando por todos los meneos?

www.meneame.net/search?u=FunFrock&w=comments&q=portada
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 La respuesta es obvia.
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Pues ya tiene el primer negativo, vamos que es irrelevante lo que ha sucedido con esta trama de corrupción :troll:
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pedrario #6 pedrario
#3 Pues echando un ojo a los 10 primeros comentarios, parece que tenía razón en los comentarios.
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jonolulu #7 jonolulu *
#6 Que no salieran a portada no quiere decir que tenga razón en los motivos.

Yo en la anterior he votado sensacionalista, porque lo era. Igual es que tiene querencia por bulos, sensacionalismo o periodismo de mierda, por ponerte un ejemplo.

Me voy a poner a llorar yo porque no salen a portada los meneos de la Cultural Leonesa. Es antileonesismo puro
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josde #8 josde
#3 Es para intentar desviar la atención de que los suyos tienen mas corrupción y robaron mas con la kitchen y Montoro por medio.
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#9 Leon_Bocanegra *
#3 fijate que he leído tu comentario desde fuera porque es el más votado... Y ya sabía a quién estabas respondiendo. xD xD xD
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menéame