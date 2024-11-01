edición general
4 meneos
17 clics
La dimisión de Mazón (cat-cas)

La dimisión de Mazón (cat-cas)  

Esta semana veremos cómo Carlos Mazón (Ivan Labanda) dimite de su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana. Lo haremos a través de famosas escenas de cine como El sexto sentido o Titanic.

| etiquetas: tv3 , polònia , la dimisión de mazón
3 1 0 K 57 ocio
sin comentarios
3 1 0 K 57 ocio

menéame