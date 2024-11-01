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Le digo a la cara a Juan Ramón Rallo la verdad sobre Milei en un aquelarre  

Vuelvo a debatir con Rallo después de mucho tiempo sin hacerlo sobre la gestión económica de Milei. No entiendo cómo puede seguir negando el desastre económico y social que está provocando en Argentina.

| etiquetas: garzón , milei , rallo , manipulación , verdades , economía , debate
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8 comentarios
9 2 2 K 111 actualidad
#4 IngridPared
Qué espectáculo tan raro. Dos economistas discutiendo en un estadio con el público aplaudiendo (o no). Faltan las banderas y las pancartas.
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Para ser seguidor de la escuela austriaca hace falta mucho forofismo y poco conocimento. Por eso aplauden a Rallo.
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#3 encurtido
Rallo dejé de seguirlo hace años. De su discurso estrictamente académico y debatiendo siempre con datos y sin estridencias defendiendo el liberalismo, ahora es una especie de troll liberal/conservador que que parece se ha escapado de forocoches. Quizá su segundo personaje le genere más visitas. Algo parecido a ese de las gafas raras con la diferencia que este último nunca ha tenido una época buena.

Pero he de decir que pocos han hecho tanto por el liberalismo como Garzón.
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penanegra #7 penanegra
#3 Podías explicarnoslo
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#8 encurtido *
#7 No he visto este vídeo, ni los últimos de Garzón ni de Rallo.

Pero cuando de vez en cuando seguía a ambos hará como 5-6 años, Rallo defendía de forma coherente el liberalismo, y Garzón defendía de forma estrafalaria el socialismo. Cosas como arreglar todo con inflación, dejar entrar inmigrantes sin control y emplearlos con empleo público, sus vídeos y debates (colaboraban estos 2 con frecuencia) eran un puro disparate que sólo se sostenían en marcos teóricos que cualquiera entiende alejados de la realidad.

Parecían remar en la misma dirección.
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#1 ddomingo
Eduardo Garzón, el economista que cree que se puede acabar con la pobreza imprimiendo dinero...
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penanegra #6 penanegra
#1 yo tambien lo pero mi opinión no vale de nada. La suya me parece informada y feaciente así como sus estudios.
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g3_g3 #2 g3_g3
Dos tontos muy tontos
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menéame