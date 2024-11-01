Le digo a la cara a Juan Ramón Rallo la verdad sobre Milei en un aquelarre  

Vuelvo a debatir con Rallo después de mucho tiempo sin hacerlo sobre la gestión económica de Milei. No entiendo cómo puede seguir negando el desastre económico y social que está provocando en Argentina.
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Para ser seguidor de la escuela austriaca hace falta mucho forofismo y poco conocimento. Por eso aplauden a Rallo.
Pero he de decir que pocos han hecho tanto por el liberalismo como Garzón.
Pero cuando de vez en cuando seguía a ambos hará como 5-6 años, Rallo defendía de forma coherente el liberalismo, y Garzón defendía de forma estrafalaria el socialismo. Cosas como arreglar todo con inflación, dejar entrar inmigrantes sin control y emplearlos con empleo público, sus vídeos y debates (colaboraban estos 2 con frecuencia) eran un puro disparate que sólo se sostenían en marcos teóricos que cualquiera entiende alejados de la realidad.
Parecían remar en la misma dirección.