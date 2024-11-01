edición general
5 meneos
31 clics
La difícil tarea de comprarse una casa, incluso aunque te toque el Gordo

La difícil tarea de comprarse una casa, incluso aunque te toque el Gordo

Caer en la casilla de suerte, como en el Monopoly, ya no supone un cambio de vida tan boyante como hace años. No es que comprarse una casa sea un juego, y menos en los tiempos que corren, pero sí ese sueño cumplido de muchos cuando piensan en dar con esa combinación de números que esconden los 400.000 euros del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sobre todo depende de dónde vivas (o dónde quieras la casa).

| etiquetas: casa , compra-venta , lotería , economía
4 1 0 K 53 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
Aokromes #1 Aokromes
salvo que te toque la euromillones, bonoloto o algun sorteo que de mas de 1 millon de euros te va a tocar seguir trabajando, la loteria nacional. el niño, sirven para amortizar hipotecas, comprar un coche, darte un capricho, hacer un viaje, pero no para dejar de trabajar si no eres muy mayor.
3 K 40
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 mi cálculo personal son 4 millones de euros
1 K 27
Aokromes #4 Aokromes *
#3 ostias, mucho gastas tu, 3000 euros al mes, 12 meses al año, 50 años no son ni 2 millones de euros. añade intereses o inversiones de la mitad.
0 K 10
Narmer #5 Narmer
#4 Con 3.000€ al mes como único ingreso familiar vas más justo que un condón, sobre todo con la escalada de precios actual. Si sigue así, muy bien tienes que gestionar esos 2 millones para que te contrarresten la inflación.
0 K 7
estemenda #2 estemenda
¿Qué vas a hacer con el premio de la lotería?
Ná, tapar huecos.
¿Tapar huecos, y el resto?
Ná, el resto que esperen.
1 K 23

menéame