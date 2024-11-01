edición general
"Difícil sobrevivir": ancianos de Kiev tiritan de frío sin luz ni calefacción por los ataques rusos

Tiritando de frío en su apartamento en Kiev después de que los ataques rusos la dejaran sin calefacción, Lidia Teleschuk afirma que, a sus 91 años, no recordaba un invierno tan duro desde la Segunda Guerra Mundial. Desde principios de este año, Rusia ha intensificado sus bombardeos contra la infraestructura eléctrica y térmica de Ucrania, lo que ha sumido a los residentes de la capital en la oscuridad y el frío, con temperaturas que han bajado hasta los -20 °C.

#2 lameth
Aquí también. Y sin guerra.
A ver si nos creemos la hostia en vinagre, con ancianos en sus casas muriendo de frío (y no tan ancianos).
#1 arreglenenlacemagico
que manera mas rara de desnazificar tienen, matar de frio indiscriminadamente.
:popcorn: a ver cual es la justificacion de los rusoplanistas habituales
