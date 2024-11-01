La difícil pregunta de quién gobernará Gaza tras la ofensiva de Israel contra Hamás

"La guerra ha terminado". Así fue como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió con orgullo los resultados del acuerdo de alto el fuego entre Israel y la milicia palestina de Hamás, negociado bajo sus auspicios tras dos años de guerra en la Franja de Gaza. El acuerdo implica la retirada inicial de Israel de partes del territorio y el intercambio de detenidos, prisioneros y rehenes. Sin embargo, cuestiones cruciales esbozadas en el plan de Trump siguen sin resolverse y podrían amenazar el alto el fuego.