Diez de las once comarcas españolas con despoblación extrema pertenecen al País Leonés, según GeoComarcas

De las once comarcas con despoblación extrema (caídas de más del 30% de su población) entre las trescientas que hay en toda España, diez de ellas están en la Región Leonesa. Y la que falta, en Ávila, pegada a ella.
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Que León recibe poco porque Valladolid se lo queda todo.
La caída poblacional es brutal en toda Castilla y León porque al PP los pueblos le importan una mierda. Piensa que le salen carísimos y si desaparecieran todos no los echarían de menos. Tener viviendo en un pueblo a dos personas les supone, como mínimo, mantener abierta la carretera que lleva al pueblo. Y en… » ver todo el comentario