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Diez de las once comarcas españolas con despoblación extrema pertenecen al País Leonés, según GeoComarcas

Diez de las once comarcas españolas con despoblación extrema pertenecen al País Leonés, según GeoComarcas

De las once comarcas con despoblación extrema (caídas de más del 30% de su población) entre las trescientas que hay en toda España, diez de ellas están en la Región Leonesa. Y la que falta, en Ávila, pegada a ella.

| etiquetas: comarcas españolas , despoblación extrema , país leonés
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6 comentarios
5 1 0 K 66 cultura
wildseven23 #2 wildseven23
¿Cuantos años lleva gobernando el PP por allí? :troll:
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lonnegan #5 lonnegan
#2 todos xD
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eaglesight1 #3 eaglesight1
Pero están muy preocupados por la inmigración, sólo hay que escuchar los discursos de Vox y PP y ver como votan los leoneses.
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Chinchorro #6 Chinchorro
#3 Lo que sea para proteger de que en Castilla y León se hable catalán.
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avejamdro #1 avejamdro
"El País Leonés (en leonés, País Llionés)[4] es, según algunas corrientes del leonesismo, el territorio formado por las provincias españolas de León, Zamora y Salamanca donde se extienden la lengua y cultura leonesas. Coincide con la región de León definida en la división administrativa realizada por Javier de Burgos por medio del Real Decreto de 30 de noviembre de 1833,[5] pero su definición no coincide plenamente con el reino de León histórico, pues este abarcaba un territorio más extenso."Wikipedia
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#4 eshu
Vamos a tocar un poco las narices porque todo este artículo, al final, lo que trata es de seguir enfrentando Castilla con León.

Que León recibe poco porque Valladolid se lo queda todo.

La caída poblacional es brutal en toda Castilla y León porque al PP los pueblos le importan una mierda. Piensa que le salen carísimos y si desaparecieran todos no los echarían de menos. Tener viviendo en un pueblo a dos personas les supone, como mínimo, mantener abierta la carretera que lleva al pueblo. Y en…   » ver todo el comentario
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menéame