edición general
4 meneos
14 clics
Diego Manrique, crítico musical: “España es un país bastante sordo”

Diego Manrique, crítico musical: “España es un país bastante sordo”

El decano de la prensa musical española publica una nueva recopilación de crónicas. Si fuiste musiquero entre los ochenta y los dosmiles, seguro que te suena el nombre de Diego Manrique, firma pop de referencia en Radio 3, El País y diversos programas de Televisión Española. Ahora publica la recopilación de crónicas El mejor oficio del mundo (Efe Eme libros), donde explica la fontanería del periodismo musical y sus aventuras entrevistando artistas en medio mundo, con acceso exclusivo a superestrellas y alguna excursión a los bajos fondos.

| etiquetas: entrevista , diego manrique , crítico , musical , libro
3 1 0 K 33 cultura
3 comentarios
3 1 0 K 33 cultura
#3 soberao
Mucha gente puede que no le suene el nombre entre los distintos programas de RNE3 pero si lo escuchas entonces sabes quién es y el programa que hacía: www.rtve.es/play/audios/el-ambigu/?media=rne
0 K 13
siempreesverano #2 siempreesverano
Hace muchos años, en Irlanda, me preguntaban siempre que instrumento tocaba y yo decía que no sabía tocar. Ellos insistían siempre: "Sí, sí, pero ¿Qué instrumento tocas?"
No les entraba en la cabeza que no toque algo aunque sea mal.
De las más de 10 familias diferentes que conocí, todos los miembros sabían tocar algo
0 K 8
alcama #1 alcama
A mí lo que me sorprende es que en otros países es habitual que los jóvenes sepan tocar al menos un instrumento, pero en España no se incide en la enseñanza musical. Nuestra educación es una basura
0 K 5

menéame