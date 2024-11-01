Diego Manrique, crítico musical: “España es un país bastante sordo”

El decano de la prensa musical española publica una nueva recopilación de crónicas. Si fuiste musiquero entre los ochenta y los dosmiles, seguro que te suena el nombre de Diego Manrique, firma pop de referencia en Radio 3, El País y diversos programas de Televisión Española. Ahora publica la recopilación de crónicas El mejor oficio del mundo (Efe Eme libros), donde explica la fontanería del periodismo musical y sus aventuras entrevistando artistas en medio mundo, con acceso exclusivo a superestrellas y alguna excursión a los bajos fondos.