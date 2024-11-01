edición general
Dick Van Dyke, actor de 'Mary Poppins', cumplirá 100 años en diciembre: "Sería divertido si no llegara"

El próximo 13 de diciembre, el actor estadounidense alcanzará los 100 años, convirtiéndose en el actor de Hollywood más longevo de la actualidad, tan solo unos meses por delante de Mel Brooks (99). Un selecto club al que tan solo han llegado algunos pocos afortunados, como los ya desaparecidos Norman Lloyd (quien nos dejaba a los 106), Olivia de Havilland (104), Kirk Douglas (103) y George Burns (100).

7 comentarios
Como curiosidad, a parte de actor el bueno de Rick es usuario de ordenadores Amiga para hacer animación desde que se compró un Amiga en 1991.

Aquí le entrevistaron en el Siggraph en 2004, dice que tiene un enganchón al LightWave 3D de Amiga tan gordo, que va a hacer una asociación para adictos xD
www.youtube.com/watch?v=Y1J9kfDCAmU

También cuenta que para la serie "Diagnóstico: Asesinato" hizo una escena con el Amiga que salió en un capítulo, sale una animación que hizo de unas tias bailando y muchas más cosas curiosas.

Si es que un tio tan majete tenía que ser amiguero...
#1 "Aparte" en una sola palabra.

www.rae.es/dpd/aparte
"No tendré 100 años oficialmente hasta diciembre. Dos meses. Dos meses. Sería divertido si no llegara", comentaba entre risas.

Por lo menos el tipo se lo toma con humor, es de agradecer.
Para que veáis que el humo no es tan malo.
Un abrazo virtual desde aquí para este tío.
Qué bien me cae este señor.
Supercalifragilisticoespialidoso.

Era asi no?
