Dick Van Dyke, actor de 'Mary Poppins', cumplirá 100 años en diciembre: "Sería divertido si no llegara"

El próximo 13 de diciembre, el actor estadounidense alcanzará los 100 años, convirtiéndose en el actor de Hollywood más longevo de la actualidad, tan solo unos meses por delante de Mel Brooks (99). Un selecto club al que tan solo han llegado algunos pocos afortunados, como los ya desaparecidos Norman Lloyd (quien nos dejaba a los 106), Olivia de Havilland (104), Kirk Douglas (103) y George Burns (100).