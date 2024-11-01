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Lo dicen los estudios y sorprende a muchos: regularizar inmigrantes beneficia a todos  

Todos los estudios confirman que regularizar inmigrantes es positivo para la economía y para la convivencia: disminuye la delincuencia, el paro, sube la natalidad, el empleo, los salarios y la recaudación.

| etiquetas: estudios , beneficioso , regularizacion
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7 comentarios
8 2 3 K 86 politica
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¡No pienso dejar que la realidad me quite un buen prejuicio!
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masde120 #4 masde120 *
Aunque creo que a España sobretodo no le queda otro remedio y es muy beneficioso en conjunto. No todos los estudios dicen eso. No nos engañemos tampoco. Hay cierto tipo de inmigrante que es una carga para todos los demás. por ejemplo.
Se que la mayoría de fascistas de la izquierda son de todo o nada y acaban destrozando la misma por olvidar la realidad lo que asquea a los seres racionales y crea efecto látigo de el polo opuesto. Dejemos los extremos.
Me gustaría un estudio como esto en España y no solo por tipo de inmigrante sino por otros conceptos. Como mujeres, hombres, generación de la población, nivel de estudios, etc. Y veríamos como corregir o aceptar ciertos desequilibrios.  media
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#7 ldoes
#4 Ahora la tabla de los inmigrantes no regularizados
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#6 lawerka
Si regularizar inmigrantes beneficia a todos, ¿por qué sus países de origen están tan perjudicados?
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#2 CosaCosa
Obvio, cuando mas metas a un sistema piramidal, mas crece y mas tiempo puedes mantener el sistema extractivo
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#5 Bombtrack
Sube la natalidad, el empleo, los salarios y la recaudación.... La vivienda también sube? :troll:
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#3 encurtido
Sí, los Estudios Garzón. Los que le salen del cojón.
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menéame