Lo dicen los estudios y sorprende a muchos: regularizar inmigrantes beneficia a todos  

Todos los estudios confirman que regularizar inmigrantes es positivo para la economía y para la convivencia: disminuye la delincuencia, el paro, sube la natalidad, el empleo, los salarios y la recaudación.
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Se que la mayoría de fascistas de la izquierda son de todo o nada y acaban destrozando la misma por olvidar la realidad lo que asquea a los seres racionales y crea efecto látigo de el polo opuesto. Dejemos los extremos.
Me gustaría un estudio como esto en España y no solo por tipo de inmigrante sino por otros conceptos. Como mujeres, hombres, generación de la población, nivel de estudios, etc. Y veríamos como corregir o aceptar ciertos desequilibrios.