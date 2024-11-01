Díaz descarta incluir a los autónomos en el subsidio para mayores de 52 años e insta a Saiz a reformar su 'paro'

Las asociaciones profesionales de autónomos ATA, UPTA y UATAE están negociando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las cuotas que se aplicarán a los trabajadores por cuenta propia en 2026. Tras una propuesta inicial que no contentó a ninguno de los interlocutores por conllevar una importante subida, la cartera de Elma Saiz presentó un segundo papel en el que planteaba congelar las cuotas de los que tienen rendimientos inferiores al salario mínimo y elevar por debajo del IPC el resto de la tabla.