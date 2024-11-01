edición general
El día que nació la epidemia ultra: por qué la derrota de Jean-Marie Le Pen no fue un freno, sino un reinicio

El 26 de noviembre llega a las librerías 'Epidemia ultra. Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo' (Península), de Franco Delle Donne, experto en el estudio de la ultraderecha y los autoritarismos. En elDiario.es publicamos un fragmento del libro

MadalenaBrava #4 MadalenaBrava
Lo que está pasando lleva más de 100 años escrito y explicado.
Cuando el capitalismo entra en crisis, ensalza al fascismo para que contrarreste la revolución social que le haga desaparecer
Espabilad, uniros y combatid!
Quel #1 Quel
"epidèmia ultra" xD
#2 LaMinaEnMiPuerta
#1 Reunión de colegas que ven en los demás las causas de sus defectos.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Debe ser porque le disgusta que lo denomine "epidemia", quizá preferiría llamarlo "La Ola".
