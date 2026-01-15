edición general
5 meneos
23 clics
Día del Maestro en Venezuela: Quiénes son los dirigentes magisteriales detenidos arbitrariamente | Partido Comunista de Venezuela

Día del Maestro en Venezuela: Quiénes son los dirigentes magisteriales detenidos arbitrariamente | Partido Comunista de Venezuela

Entre los educadores encarcelados se encuentran Carlos Gómez, presidente del Sindicato Único del Magisterio de Mérida; Lourdes Villareal, integrante del Sindicato Venezolano de Maestros; Nelson Torrealba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Aragua; y Roberto Campero, también dirigente de Sitra enseñanza y activista del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (Cnctl)... Carlos Durán, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) del estado Mérida...

| etiquetas: magisterio , presos , pcv
4 1 0 K 58 politica
4 comentarios
4 1 0 K 58 politica
Pertinax #1 Pertinax
Criminales ultraderechistas.
3 K 53
Fartón_Valenciano #3 Fartón_Valenciano *
#1 Pues conozco mas de un español que dicen ser de izquierdas y apoyaban al dictador Maduro, sobre todo a uno, que fundo cierto partido y no dudaba en bailar al lado de Maduro...
2 K 46
javierchiclana #4 javierchiclana
#3 Aquí los tienes a montones... suelen ser los mismos que, diciéndose de izquierda, le encuentran las ventajas a la tiranía teocrática iraní.
1 K 30
javierchiclana #2 javierchiclana
Esta izquierda democrática vive en Venezuela, la que merece mi apoyo... aquí se atreven a llamarles, abiertamente, presos políticos: www.youtube.com/watch?v=ZinAcyGVuEo
0 K 18

menéame