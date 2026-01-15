Día del Maestro en Venezuela: Quiénes son los dirigentes magisteriales detenidos arbitrariamente | Partido Comunista de Venezuela

Entre los educadores encarcelados se encuentran Carlos Gómez, presidente del Sindicato Único del Magisterio de Mérida; Lourdes Villareal, integrante del Sindicato Venezolano de Maestros; Nelson Torrealba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Aragua; y Roberto Campero, también dirigente de Sitra enseñanza y activista del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (Cnctl)... Carlos Durán, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA) del estado Mérida...