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El dia que Jaume I va jurar els Furs de València, el 1261 El primer costum va ser promulgat pel rei el 21 de març del 1238 a Xàtiva

El dia que Jaume I va jurar els Furs de València, el 1261 El primer costum va ser promulgat pel rei el 21 de març del 1238 a Xàtiva

Els Furs de València i, per extensió, els Furs del Regne de València, foren el dret territorial valencià durant més de quatre segles, des del 1261, quan Jaume I els va jurar i promulgar, fins al 1707, quan van ser abolits a conseqüència de la derrota d’Almansa (el 25 d’abril). L’estiu del mateix any va entrar en vigor el Decret de Nova Planta del Regne de València. «quedan abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, práctica y constumbre hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y de Valencia, siendo mi voluntad"

| etiquetas: furs valencians , nova planta
11 1 2 K 97 cultura
4 comentarios
11 1 2 K 97 cultura
#4 Onaj *
Lo que protegió Jaume I haciendo de Valencia un reino para que aragoneses y catalanes no se la repartieran se lo cargó el borbón para meter castellanos hasta en la sopa.

Desde pequeño, incluso en la educación pública, te repiten hasta el tuétano que "nos quitaron nuestras leyes" pero no vi a nadie comparar el derecho civil castellano ni el valenciano. Creo que es mucho más importante resaltar la ocupación de la región, cómo prohibieron la lengua propia, cómo forzaron a que el número de castellanos fuera mayoría en todas las entidades de gobierno y sobre todo cómo asesinaron con ayuda de la Inquisición no solo a los austracistas sino a los que eran sospechosos de serlo.
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#2 pirat
"La conseqüència immediata va ser la prohibició d’usar el valencià en els àmbits de l’administració i de la justícia. Els Manuals de Consells i els Quaderns de Provisions van ser substituïts pels Libros Capitulares i els Libros de Instrumentos. I en l’àmbit de la justícia, tots els jutges i fiscals valencians ―amb independència de la seua ideologia― van ser cessats i substituïts per personal funcionarial castellà, que havia de garantir que la totalitat dels judicis es celebraren…   » ver todo el comentario
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Skiner #1 Skiner *
Recordem que dels Furs passaren als caliquenyos actuales :troll:  media
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RGr8888 #3 RGr8888
Cataluña del sur
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menéame