El dia que Jaume I va jurar els Furs de València, el 1261 El primer costum va ser promulgat pel rei el 21 de març del 1238 a Xàtiva

Els Furs de València i, per extensió, els Furs del Regne de València, foren el dret territorial valencià durant més de quatre segles, des del 1261, quan Jaume I els va jurar i promulgar, fins al 1707, quan van ser abolits a conseqüència de la derrota d’Almansa (el 25 d’abril). L’estiu del mateix any va entrar en vigor el Decret de Nova Planta del Regne de València. «quedan abolidos y derogados todos los referidos fueros, privilegios, práctica y constumbre hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y de Valencia, siendo mi voluntad"