Día histórico: las estatuas del Pórtico de la Gloria expoliadas por los Franco regresan a Santiago

La alcaldesa señala el carácter "absolutamente pionero" de la "primera vez" que los herederos del dictador tienen que devolver "los bienes expoliados"

Andreham #2 Andreham
Lo normal cuando un ladrón, que se sabe que es un ladrón, no devuelve algo robado, es meterlo en la cárcel.

No celebrar que se les ha antojado cumplir la condena y devolver lo robado 50 años después de que se muriera su abuelo.
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos
#2 estando totalmente de acuerdo contigo, mejor esto que nada, de momento...

Se empieza asi y van a acabar devolviendo los collares que robó la abuela.

Cárcel no creo, todos sabemos que los jueces cogean en su mayoría de un pie.
#5 malditopendejo
#3 el problema és que llevamos desde el 78 con el "mejor esto que nada".....

Va siendo hora de cambiar el chip.
pepel #4 pepel
Toma un caramelo y calla, niño; deja de molestar.
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Lo que esa familia de delincuentes expolió, regaló, mal vendió no tiene nombre... Y de sus crímenes es el más suave.
