(Las devastadoras inundaciones ocasionan al menos 200 muertos en Pakistán (inglés)

Las devastadoras inundaciones que azotaron varios distritos de Khyber Pakhtunkhwa el viernes dañaron gravemente la infraestructura, incluidas carreteras, puentes, edificios, así como las instalaciones eléctricas en las zonas afectadas, además de matar más de 200 personas. Mientras se realiza la evaluación de daños, la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres dijo que siete casas fueron destruidas y 38 resultaron dañadas en la provincia, principalmente en el distrito de Swat. También informó de la destrucción de tres escuelas y daños...

