Portavoz de Unicef en Gaza: “He visto una habitación de hospital llena de niños disparados por cuadricópteros”
En una entrevista televisiva, James Elder ha denunciado que recién nacidos están en los pasillos de los hospitales compartiendo el poco oxígeno de que disponen los doctores en Gaza.
james elder
genocidio
gaza
entrevista
Palestina
Palestina
Supercinexin
Esto es lo que apoyan Vox y el Partido Popular.
laruladelnorte
Según Unicef, 151 niños han perdido la vida en la Franja de Gaza debido a la desnutrición aguda, la mayoría de ellos en 2025. La misma agencia ha recordado esta semana que la crisis de malnutrición en Gaza ha alcanzado “niveles catastróficos, con toda la población infantil menor de cinco años, más de 320.000 niños, en riesgo de sufrir malnutrición aguda”.
Su nivel de maldad es tan inhumano que parece imposible superarlo.
lamarisevadecañas
Subseres de mierda!!!!!!!
Su nivel de maldad es tan inhumano que parece imposible superarlo.