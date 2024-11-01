Se derrumba el "milagro" económico de Milei: Carrefour, Paramount y Burger King aumentan la cifra de multinacionales que dejan Argentina

Al margen del discurso pro empresa que mantiene la gestión de gobierno que encabeza Javier Milei, el éxodo de compañías transnacionales sigue siendo un comportamiento marcado a través de los años y en los últimos meses la tendencia incluso parece haber ganado más velocidad. El clima de tensión política imperante, combinado con las complicaciones financieras y la caída del consumo que atraviesa la Argentina, terminan por desalentar el desembarco de capitales foráneos.
| etiquetas: milei , argentina , economía , empresas , éxodo , crisis
Te dejo la bandeja
Y nosotros pensando que era un
liberalfascista y simplemente es un listo que holdea con cojones
Cuando ese ecosistema se deteriora por debajo de un umbral, no importa nada más y hay que huir.
Por eso las empresas no van a Somalia aunque tenga bajos impuestos.
Africanizar Latinoamerica.