Se derrumba el "milagro" económico de Milei: Carrefour, Paramount y Burger King aumentan la cifra de multinacionales que dejan Argentina

Al margen del discurso pro empresa que mantiene la gestión de gobierno que encabeza Javier Milei, el éxodo de compañías transnacionales sigue siendo un comportamiento marcado a través de los años y en los últimos meses la tendencia incluso parece haber ganado más velocidad. El clima de tensión política imperante, combinado con las complicaciones financieras y la caída del consumo que atraviesa la Argentina, terminan por desalentar el desembarco de capitales foráneos.