Se derrumba el "milagro" económico de Milei: Carrefour, Paramount y Burger King aumentan la cifra de multinacionales que dejan Argentina

Se derrumba el "milagro" económico de Milei: Carrefour, Paramount y Burger King aumentan la cifra de multinacionales que dejan Argentina

Al margen del discurso pro empresa que mantiene la gestión de gobierno que encabeza Javier Milei, el éxodo de compañías transnacionales sigue siendo un comportamiento marcado a través de los años y en los últimos meses la tendencia incluso parece haber ganado más velocidad. El clima de tensión política imperante, combinado con las complicaciones financieras y la caída del consumo que atraviesa la Argentina, terminan por desalentar el desembarco de capitales foráneos.

Findeton!! te llaman!!
Findeton!! te llaman!!

johel #6 johel *
#4 Ya vendra solo, no necesita ser invocado dado que es un constructo teatral y no un fantasma.
Te dejo la bandeja ;)

Dasmandr #8 Dasmandr
#4 te falta el otro. El acusador de bulos que no se lee lo que envía.

Eibi6 #14 Eibi6
#4 él otro día en una noticia de este estilo decía que estaba encantado por que así podía comprar acciones a precio de derribo y que ya cuando volviera él peronismo subirian{troll}

Y nosotros pensando que era un liberalfascista y simplemente es un listo que holdea con cojones :shit:

#3 Alcalino *
Por encima de los beneficios y los bajos impuestos, lo que las empresas necesitan es un ecosistema sano.

Cuando ese ecosistema se deteriora por debajo de un umbral, no importa nada más y hay que huir.

Por eso las empresas no van a Somalia aunque tenga bajos impuestos.

#2 UNX
Y todo por culpa de los zurdos.

#5 tobruk1234
lo que no hay es plata en los bolsillos de los argentinos, solo en los de los politicos y sus amigos, y esos no compran en el carrefour ni comen hamburguesas.

#7 rekus *
El milagro es convencer a los pobres de que votarte para que puedas robar a manos llenas solucionará sus problemas.

johel #1 johel
Como todos los milagros, no existe.

La motosierra era esto
La motosierra era esto

obmultimedia #11 obmultimedia *
#10 Si, dejar el pais en la ruina y venderlo por trozos a paises extranjeros para extraer sus materias primas.
Africanizar Latinoamerica.

¿Y porqué ha caído el consumo?
¿Y porqué ha caído el consumo?

#9 Forestalx
Yo en Argentina no invertiría ni un Euro. Durante las últimas décadas ha demostrado que no es un país de fiar. Y las grandes empresas lo que más quieren es estabilidad y confianza.

Papirolin #13 Papirolin
#9 No todo es así de malo y hay inversiones muy seguras. A mí me va muy bien, vivo en Argentina, manejo un Maserati Gran Turismo y vivo en una mansión de 130 millones de euros. Si quieres saber cómo lo logré puedes invertir tus escasas monedas en mis cursos de marca personal.  media

Tertuliano_equidistante #12 Tertuliano_equidistante
Sabéis que todo se está yendo a la mierda porque las empresas y el dinero huyen de una posible vuelta del peronismo, verdad?


