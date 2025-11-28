edición general
Detuvieron a una influencer gastronómica que comía en restaurantes de lujo y pretendía pagar con videos en las redes

El modus operandi consistía en acudir a restaurantes reconocidos, pedir platos costosos y, al momento de retirarse, no querer pagar la cuenta. En ocasiones, proponía a los empleados realizar publicaciones en sus redes sociales a cambio de la comida. Los propietarios de restaurantes comenzaron a comunicarse entre sí para alertar sobre la presencia de la influencer y compartir su fotografía, con el objetivo de evitar nuevos incidentes. “Ella se estaba saliendo con la suya. Demasiadas veces. Y eso simplemente no está bien”.

| etiquetas: virales , influencers , restaurantes , brooklyn , manhattan , detenida , ee.uu
7 comentarios
#4 asgard_gainsborough
"su abogado aseguró que ella presentaba dificultades para comprender los cargos y para comunicarse adecuadamente con la defensa."
Sí, pero qué curioso que para ser influencer, montar todo el tinglado e intentar gorronear no presente ningún tipo de dificultades, tócate los coj0nes.
4 K 58
Dene #5 Dene
#4 tonta a tiempo parcial
2 K 34
Veelicus #3 Veelicus
Influencer sin un puto duro por cierto, porque si en el restaurante te dicen que no aceptan lo del pago en video sacas la cartera, pagas y te vas, el hecho de que la hayan detenido es prueba de que o no tiene un puto duro o es mas idiota que una piedra... porque si lo puedes pagar, paga!
2 K 38
antesdarle #7 antesdarle
#3 “ tras el rechazo de su tarjeta de crédito, ofreció promocionar el restaurante en Instagram como forma de pago.” Vamos que no tenía un puto duro aunque tampoco no quita que ir a comer a un establecimiento así sin dinero sea ser más tonto que una piedra
1 K 20
pitercio #1 pitercio
Una menos.
0 K 12
antesdarle #2 antesdarle
Una gorrona menos en las calles
0 K 9
txutxo #6 txutxo
Una jeta.
0 K 7

