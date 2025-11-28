Detuvieron a una influencer gastronómica que comía en restaurantes de lujo y pretendía pagar con videos en las redes

El modus operandi consistía en acudir a restaurantes reconocidos, pedir platos costosos y, al momento de retirarse, no querer pagar la cuenta. En ocasiones, proponía a los empleados realizar publicaciones en sus redes sociales a cambio de la comida. Los propietarios de restaurantes comenzaron a comunicarse entre sí para alertar sobre la presencia de la influencer y compartir su fotografía, con el objetivo de evitar nuevos incidentes. “Ella se estaba saliendo con la suya. Demasiadas veces. Y eso simplemente no está bien”.