Detienen a un hombre tras pintar la estatua de Churchill en Londres con el grafiti «criminal de guerra sionista» (Eng)

Las frases «Free Palestine» (Palestina libre) y «criminal de guerra sionista» fueron pintadas con spray sobre la figura del antiguo primer ministro.

| etiquetas: hombre , londres , palestina , israel , reino unido , pintada , churchill
Pacman #3 Pacman
Y no ha dicho nada de lo que le querían en la India
WcPC #5 WcPC
#3 Si solo fuese en la India.
#2 Toponotomalasuerte
Ahora se pena lo de informar explicando las obras de arte?
tul #4 tul
Demasiadas verdades juntas para los anglonazis
Andreham #1 Andreham
Y le caerá más pena que al principito, al tiempo.
