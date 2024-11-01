·
Detienen a un hombre tras pintar la estatua de Churchill en Londres con el grafiti «criminal de guerra sionista» (Eng)
Las frases «Free Palestine» (Palestina libre) y «criminal de guerra sionista» fueron pintadas con spray sobre la figura del antiguo primer ministro.
5 comentarios
#3
Pacman
Y no ha dicho nada de lo que le querían en la India
2
K
41
#5
WcPC
#3
Si solo fuese en la India.
0
K
12
#2
Toponotomalasuerte
Ahora se pena lo de informar explicando las obras de arte?
2
K
34
#4
tul
Demasiadas verdades juntas para los anglonazis
2
K
31
#1
Andreham
Y le caerá más pena que al principito, al tiempo.
1
K
19
