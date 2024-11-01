Detenidos, sin juicio: cómo San Francisco mantiene a personas en prisión durante años sin sentencia [ENG]

(...) Los dos principales sospechosos han permanecido en prisión durante los últimos trece años, sin que se haya celebrado un juicio para determinar su culpabilidad. Vincent Bell tenía 31 años cuando fue detenido acusado de ser el cabecilla del caso «atado y amordazado» de diciembre de 2012. Ahora tiene 44 años y sigue en prisión preventiva. Su coacusado, Montrail Brackens, de 34 años, dijo que no entiende por qué el caso sigue abierto. Ambos han invocado su derecho a un juicio rápido, un proceso previsto por la legislación de California (...)