Detenidos, sin juicio: cómo San Francisco mantiene a personas en prisión durante años sin sentencia [ENG]

(...) Los dos principales sospechosos han permanecido en prisión durante los últimos trece años, sin que se haya celebrado un juicio para determinar su culpabilidad. Vincent Bell tenía 31 años cuando fue detenido acusado de ser el cabecilla del caso «atado y amordazado» de diciembre de 2012. Ahora tiene 44 años y sigue en prisión preventiva. Su coacusado, Montrail Brackens, de 34 años, dijo que no entiende por qué el caso sigue abierto. Ambos han invocado su derecho a un juicio rápido, un proceso previsto por la legislación de California (...)

Supercinexin #1 Supercinexin
Cómo está #chinarrusia, señores.
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Los líderes de "el mundo basado en reglas", todo un referente para lo más despreciable de cualquier sociedad.
IkkiFenix #2 IkkiFenix
Y luego acusan a otros de ser dictaduras y no cumplen ni los más mínimos derechos humanos básicos.
Veelicus #4 Veelicus
En España te pueden meter 4 años por la jeta, y mas de uno, y de dos... se los han comido sin motivo
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Es correcto, pero aquí a los cuatro años te tienen que soltar (no deja de ser injusto si no hay pruebas ni juicio) pero es que aquí habla ya de 13 ... que son unos cuantos más.
