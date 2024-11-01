El detenido por violar a su sobrina de seis años fue arrestado en 2019 por abusar de otra

El hombre detenido en Valencia acusado de violar a su sobrina, de solo seis años y con problemas de autismo, y que se encuentra en libertad con una simple orden de alejamiento respecto de su víctima de cien metros, ya evitó hace un lustro la cárcel tras ser arrestado por otro caso de abusos sexuales a una menor de su entorno familiar. Dicho antecedente de 2019 le consta cancelado tras ser absuelto al no poder la pequeña, de solo tres años, verbalizar los tocamientos y no contar con ninguna otra prueba periférica de corroboración de los hechos..
Pero se puede saber ¿que mierda de Justicia tenemos en España? ¿como se les ocurre dejarle en libertad?... ¡cago en la puta de oros! En un caso… » ver todo el comentario
Edit, más detalles:
En EE.UU. existe el Sex Offender Registry (leyes Megan’s Law, Jacob Wetterling Act, Adam Walsh Act).
• Cualquier persona condenada por ciertos delitos sexuales debe registrarse y mantener su dirección actualizada.
• Las autoridades pueden notificar a escuelas, vecinos o comunidades dependiendo del nivel de riesgo (1 bajo, 2 medio, 3 alto).
• En algunos estados y casos de alto riesgo, el agresor puede estar obligado a informar directamente, pero no es la norma universal.
Edit2: “fue arrestado”… así que nah