El detenido por violar a su sobrina de seis años fue arrestado en 2019 por abusar de otra

El hombre detenido en Valencia acusado de violar a su sobrina, de solo seis años y con problemas de autismo, y que se encuentra en libertad con una simple orden de alejamiento respecto de su víctima de cien metros, ya evitó hace un lustro la cárcel tras ser arrestado por otro caso de abusos sexuales a una menor de su entorno familiar. Dicho antecedente de 2019 le consta cancelado tras ser absuelto al no poder la pequeña, de solo tres años, verbalizar los tocamientos y no contar con ninguna otra prueba periférica de corroboración de los hechos..

El arrestado no dio explicación alguna ante los graves hechos que se le imputan y se acogió a su derecho a no declarar. El juez acordó su libertad y dictó como medida cautelar la prohibición de aproximarse a menos de cien metros de la menor y comunicarse en modo alguno con ella para protegerla y evitar que pueda influir en su testimonio.

Pero se puede saber ¿que mierda de Justicia tenemos en España? ¿como se les ocurre dejarle en libertad?... ¡cago en la puta de oros! :wall: En un caso…   » ver todo el comentario
A los niños de esa familia no les asustan con el hombre del saco para sino con el Tito
Mira, en este caso quizá hubiese sido bueno eso de que en eeuu los agresores sexuales deben informar a su entorno de que fueron condenados…

Edit, más detalles:
En EE.UU. existe el Sex Offender Registry (leyes Megan’s Law, Jacob Wetterling Act, Adam Walsh Act).
 • Cualquier persona condenada por ciertos delitos sexuales debe registrarse y mantener su dirección actualizada.
 • Las autoridades pueden notificar a escuelas, vecinos o comunidades dependiendo del nivel de riesgo (1 bajo, 2 medio, 3 alto).
 • En algunos estados y casos de alto riesgo, el agresor puede estar obligado a informar directamente, pero no es la norma universal.

Edit2: “fue arrestado”… así que nah
#2 No le pudieron condenar la otra vez porque la pobre niña de tres años no pudo explicar lo que le había hecho este pedazo de mierda.
