El detenido por violar a su sobrina de seis años fue arrestado en 2019 por abusar de otra

El hombre detenido en Valencia acusado de violar a su sobrina, de solo seis años y con problemas de autismo, y que se encuentra en libertad con una simple orden de alejamiento respecto de su víctima de cien metros, ya evitó hace un lustro la cárcel tras ser arrestado por otro caso de abusos sexuales a una menor de su entorno familiar. Dicho antecedente de 2019 le consta cancelado tras ser absuelto al no poder la pequeña, de solo tres años, verbalizar los tocamientos y no contar con ninguna otra prueba periférica de corroboración de los hechos..