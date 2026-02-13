edición general
12 meneos
25 clics
Detenido un vecino de Siero por robar más de 80 tapas de alcantarillas en polígonos industriales

Detenido un vecino de Siero por robar más de 80 tapas de alcantarillas en polígonos industriales  

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han detenido a un vecino de Siero de 37 años como supuesto autor de un delito continuado de hurto de más de 80 tapas de alcantarillas de varios polígonos industriales del municipio. Entre los cuatro hurtos denunciados, se suman más de 80 tapas de alcantarillas de diversos tamaños con un peso total aproximado de 1.300 kilogramos, valorándose el total de los daños en 17.302 euros, produciéndose desperfectos en la instalación del alumbrado, caja de farolas y en el hormigonado. En los polígonos industria...

| etiquetas: tapa , alcantarilla , robo , polígono industrial , siero
11 1 0 K 144 Sucesos
6 comentarios
11 1 0 K 144 Sucesos
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Eran para autoconsumo.
1 K 25
jonolulu #3 jonolulu
#1 Sí, pues ya se las podían hacer tragar
0 K 17
#6 Albarkas
Éste imbécil no entendió lo del "concurso de tapas"
1 K 24
#2 laruladelnorte
Las gestiones llevadas a cabo por los agentes en los posibles puntos de venta del material sustraído, afianzaron la línea de investigación, el propietario del vehículo, un vecino de Siero de 37 años había realizado varias ventas de chatarra coincidentes con las sustraídas en un centro de gestión de residuos del municipio.

Quien se las compró tendrá también que responder ante la justicia...
1 K 23
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 Si les dijo que las tenia porque eran para tirar no estaria faltando del todo a la verdad (las tenia porque las saco del deposito de residuos).
0 K 19
celyo #5 celyo
Habría ido a Japón recientemente y se quedaría con la cosa de no haberse llevado una

japonismo.com/blog/arte-en-las-alcantarillas-en-japon
0 K 13

menéame