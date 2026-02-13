Detenido un vecino de Siero por robar más de 80 tapas de alcantarillas en polígonos industriales  

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han detenido a un vecino de Siero de 37 años como supuesto autor de un delito continuado de hurto de más de 80 tapas de alcantarillas de varios polígonos industriales del municipio. Entre los cuatro hurtos denunciados, se suman más de 80 tapas de alcantarillas de diversos tamaños con un peso total aproximado de 1.300 kilogramos, valorándose el total de los daños en 17.302 euros, produciéndose desperfectos en la instalación del alumbrado, caja de farolas y en el hormigonado. En los polígonos industria...