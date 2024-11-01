Detenido tras darse a la fuga en un control policial, chocar con un camión y huir a pie en Alcantarilla (Murcia)

El hombre carecía de permiso de conducir. En el vehículo se desplazaba junto a una mujer, sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento Un hombre fue detenido por ser autor de los delitos de quebrantamiento de condena, atentado a agente de la autoridad, contra la seguridad vial, resistencia y desobediencia. El detenido carecía de permiso de conducir y evadió un control policial. Además, se encontraba en el coche junto a una mujer sobre la que tenía en vigor orden de alejamiento. Durante la detención tambié lesionó un agente.