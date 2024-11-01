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Detenido tras darse a la fuga en un control policial, chocar con un camión y huir a pie en Alcantarilla (Murcia)

Detenido tras darse a la fuga en un control policial, chocar con un camión y huir a pie en Alcantarilla (Murcia)

El hombre carecía de permiso de conducir. En el vehículo se desplazaba junto a una mujer, sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento Un hombre fue detenido por ser autor de los delitos de quebrantamiento de condena, atentado a agente de la autoridad, contra la seguridad vial, resistencia y desobediencia. El detenido carecía de permiso de conducir y evadió un control policial. Además, se encontraba en el coche junto a una mujer sobre la que tenía en vigor orden de alejamiento. Durante la detención tambié lesionó un agente.

| etiquetas: detenido , control , camion , alcantarilla , murcia
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9 comentarios
6 1 0 K 64 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Joder y le faltaba ir borracho y drogado para el pleno al 15
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strike5000 #7 strike5000 *
#1 Un hombre va conduciendo por la carretera con su familia cuando de pronto un coche detrás suyo enciende los rotatorios y le indica que se detenga a un lado. El conductor lo hace y del otro coche se bajan dos guardias civiles que se acercan al coche y le dicen:

- Buenos días, señor. Le hemos estado siguiendo durante un buen recorrido y hemos observado que es usted muy bueno conduciendo, respeta todas las normas de circulación y conduce correctamente. Tráfico ha puesto un premio para el mejor…   » ver todo el comentario
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josde #5 josde
Y la mujer acompañándole teniendo en vigor una orden de alejamiento, luego pasa lo que pasa y a llorar.
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#9 Pitchford
#8 Quizá las órdenes de alejamiento deberían ir siempre acompañadas de pulseras de control de su cumplimiento. Parece que no la había en este caso. Y que pague su coste completo, incluyendo vigilancia, el causante, mediante dinero o trabajos sociales si es insolvente.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a parte del infraser, que hacemos con las mujeres que pidiendo una orden de alejamiento estan de farra con el interfecto, en esos casos que, no que la metas en chirona, ni una multa, pero un rapapolvo por parte del juez...
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#4 Pitchford
#3 Igual es todo cuento y están cobrando ayudas por violencia de género de mutuo acuerdo...
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#4 o no, por ello es una casuistica que hay que empezar a tener en cuenta, es algo muy serio para que sigamos "meh para que" porque tambien a parte del fraude, penal, de hacer eso tambien pueden entrar otra circunstancia como la hibristofilia, que ya deberia ser considerada una patologia con cierto grado de incapacidad como este caso.
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Milmariposas #2 Milmariposas
Ha hecho un rasca y gana del destino y le ha salido combo integral. Qué tío! :clap:
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insulabarataria #6 insulabarataria
Hyundai Coupé de hace 20 años
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menéame