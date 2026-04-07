Detenido el soldado australiano vivo más condecorado por supuestos crímenes de guerra en Afganistán

Ben Roberts-Smith, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Australia y el soldado australiano vivo más condecorado, ha sido detenido este martes en el aeropuerto doméstico de Sídney y será acusado de cinco cargos de crímenes de guerra por asesinato en Afganistán. Condecorado con la Cruz de Victoria — el reconocimiento militar más alto de Australia —, Roberts-Smith estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán como parte del Regimiento del Servicio Especial Aéreo, un cuerpo de élite de las Fuerzas de Defensa del país.