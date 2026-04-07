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Detenido el soldado australiano vivo más condecorado por supuestos crímenes de guerra en Afganistán

Detenido el soldado australiano vivo más condecorado por supuestos crímenes de guerra en Afganistán

Ben Roberts-Smith, exmiembro de las Fuerzas de Defensa de Australia y el soldado australiano vivo más condecorado, ha sido detenido este martes en el aeropuerto doméstico de Sídney y será acusado de cinco cargos de crímenes de guerra por asesinato en Afganistán. Condecorado con la Cruz de Victoria — el reconocimiento militar más alto de Australia —, Roberts-Smith estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán como parte del Regimiento del Servicio Especial Aéreo, un cuerpo de élite de las Fuerzas de Defensa del país.

| etiquetas: crímenes de guerra , afganistán , soldado , australia
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5 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Espero que esas medallas no estén vinculadas a crímenes de guerra
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#2 capitan.meneito
#1 el titular así lo dice.
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#3 IngridPared
#2 Supongo que quiere decir "Detenido por crímenes de guerra..."
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Ripio #4 Ripio
#1 Coge una silla y espera sentado.
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frankiegth #5 frankiegth *
En tiempos de guerra se premian los crímenes con medallas. En tiempos de paz se actua con bastante más cordura.
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menéame