10
meneos
96
clics
Detenido en Murcia por encargar un asesinato a la mara Salvatrucha a cambio de 3.000 euros
Los pandilleros ya tenían un plan concreto para ejecutar el asesinato.
|
etiquetas
:
salvatrucha
,
mara
,
murcia
,
sicarios
8
2
0
K
110
actualidad
6 comentarios
#2
cenutrios_unidos
Con esos precios están jdiendo el mercado.
1
K
23
#3
Supercinexin
¿Sólo 3000€? Hostia ¿alguien tiene el teléfono de la Mara Salvatrucha? Es para un amigo. Y para un vecino. Y para un compañero de trabajo.
0
K
19
#6
Spirito
#3
Si se le piden varios encargos, alguien sabe si hay descuento o algún bono. Me lo pregunta un amigo.
0
K
8
#1
Expat_Guinea_Ecuatorial
Deberian mandarlo a cumplir la condena en una carcel salvadoreña
0
K
11
#4
antesdarle
3000 euros?
en serio alguien es capaz de cometer un asesinato por esa cifra?
0
K
10
#5
Toponotomalasuerte
Yo no digo nada, pero por unos céntimos cada uno acabamos con el agente naranja y algún que otro ser inmundo.
Un crowfunding?
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
