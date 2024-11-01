edición general
Detenido en Murcia por encargar un asesinato a la mara Salvatrucha a cambio de 3.000 euros

Los pandilleros ya tenían un plan concreto para ejecutar el asesinato.

6 comentarios
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Con esos precios están jdiendo el mercado.
1 K 23
Supercinexin #3 Supercinexin
¿Sólo 3000€? Hostia ¿alguien tiene el teléfono de la Mara Salvatrucha? Es para un amigo. Y para un vecino. Y para un compañero de trabajo.
0 K 19
Spirito #6 Spirito
#3 xD

Si se le piden varios encargos, alguien sabe si hay descuento o algún bono. Me lo pregunta un amigo. :troll:
0 K 8
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
Deberian mandarlo a cumplir la condena en una carcel salvadoreña
0 K 11
antesdarle #4 antesdarle
3000 euros? :shit: en serio alguien es capaz de cometer un asesinato por esa cifra?
0 K 10
#5 Toponotomalasuerte
Yo no digo nada, pero por unos céntimos cada uno acabamos con el agente naranja y algún que otro ser inmundo.
Un crowfunding?
0 K 10

