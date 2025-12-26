edición general
Detenido un menor en Huesca por intermediar en estafas bancarias dando una cuenta de su abuela

El joven fue contactado a través de la red social TikTok, donde solicitaban cuentas bancarias para realizar transferencias de dinero a cambio de una parte del botín transferido

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
cría cuervos
HAL9K #3 HAL9K
¿A qué te refieres? A la abuela no le ha sacado los ojos.
#2 mariopg
este tiene futuro en el pp o vox
