Detenido un ladrón que hace la vida imposible a un abuelo de la Llagosta: le agrede y le roba tres veces en menos de un mes

La Policía Local de la Llagosta, en el Vallès Oriental, ha detenido a un ladrón que tenía totalmente cruzado a un señor mayor del municipio. Por motivos que se desconocen, el delincuente decidió convertir al hombre en su objetivo, y fue a por él tres veces en tan solo doce días. Los hechos comenzaron el pasado 12 de febrero. La víctima, un hombre de 73 años, estaba caminando por el paseo de Joan Miró cuando un hombre se le acercó, lo abordó y le exigió que le diera dinero. El hombre mayor se negó, pero el hombre continuó intimidándolo,...