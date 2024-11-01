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Detenido un joven tras intentar incendiar un bar con clientes en su interior en San Emiliano: "Os voy a quemar vivos, hijos de puta"

Detenido un joven tras intentar incendiar un bar con clientes en su interior en San Emiliano: "Os voy a quemar vivos, hijos de puta"  

La madrugada del pasado 2 de abril dejó escenas de gran tensión en un bar de la localidad leonesa de San Emiliano, donde un joven intentó provocar un incendio con clientes en el interior del establecimiento. Según relatan algunos presentes, el incidente tuvo su origen en una discusión previa dentro del bar. “Había habido antes un incidente dentro del bar y le obligaron a irse”, explica uno de los clientes. Sin embargo, lejos de marcharse definitivamente, el joven regresó poco después armado con una garrafa de gasolina y un mechero...

| etiquetas: discusión , san emiliano , incendio , garrafa , gasolina , mechero
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 tpm1
Está claro que el chaval es una persona adinerada.
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Kleshk #11 Kleshk
#2 Al precio que va la gasolina, seguro
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Zarangollo #4 Zarangollo
Lo que me extraña es que no haya ardido él con las salpicaduras
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#3 Albarkas
Para reventarlo a palos allí mismo.
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aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro *
#3 Al que grita "prendelo, gilipollas", despues de que el garrafas rocie la puerta del local... también habría que darle un par de hostias
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Professor #8 Professor
Los crímenes con hacha ,y los crímenes con gasolina y mechero siempre los cometen gente buena, noble, sin doblez alguno, de los que te dicen las cosas a la cara
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#10 capitan.meneito
Al precio que está la gasolina.
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#13 Mengüi *
Las imágenes posteriores muestran momentos de confusión y urgencia: clientes abandonando el local, otros utilizando extintores para sofocar el fuego...

Bueno, tampoco se ve mucha urgencia. Salen como cuando te han dicho que ya no sirven más, pensando qué queda abierto por ahí.
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bacilo #1 bacilo
La mierda la Sole.
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#9 Tuathan
Hijo de familia de "bien"
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Professor #5 Professor *
No nos precipitemos a juzgarlo. Tanto odio desencadenado tiene que tener un origen, dejemos que el chaval se explique, puede que le acabeis dando la razón. escuchamos no juzgamos.
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Zarangollo #7 Zarangollo
#5 bah, que te pires, aquí no hacemos eso...

Luego si quieres vuelve a prendernos fuego
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ostiayajoder #12 ostiayajoder
#5 Q gilipolle, es esa?

Juzgamos.

Si luego se puede evitar q esto ocurra mas veces con servucios sociales, hagase, pero este ya la ha liado, asi q a comer mierda, por subnormal.
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menéame