Detenido un joven tras intentar incendiar un bar con clientes en su interior en San Emiliano: "Os voy a quemar vivos, hijos de puta"  

La madrugada del pasado 2 de abril dejó escenas de gran tensión en un bar de la localidad leonesa de San Emiliano, donde un joven intentó provocar un incendio con clientes en el interior del establecimiento. Según relatan algunos presentes, el incidente tuvo su origen en una discusión previa dentro del bar. “Había habido antes un incidente dentro del bar y le obligaron a irse”, explica uno de los clientes. Sin embargo, lejos de marcharse definitivamente, el joven regresó poco después armado con una garrafa de gasolina y un mechero...