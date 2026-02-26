edición general
Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de violar el pasado mes de julio a una joven de Macael (Almería), una agresión sexual ordenada supuestamente por otra mujer. El detenido habría introducido a la fuerza a la víctima en un vehículo que era conducido por una mujer conocida como la Faraona, y que trasladaron a la joven hasta el domicilio de esta última. Una vez allí, la presunta instigadora de los hechos habría rapado la cabeza de la víctima y, tras bajarla al garaje, el ahora detenido la violó, según apuntan los investigadores.

salchipapa77 #1 salchipapa77
La faraona...
4 K 39
anonimo115 #6 anonimo115
#1 más asquerosa que el violador si cabe
0 K 10
Asimismov #5 Asimismov
Violación vicaria o sicaria, no sé.
1 K 25
bigmat #2 bigmat
Son sus costumbres y hay que respetarlas, me imagino que de esta noticia no veremos muchos tweets de los de siempre.
2 K 22
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
Joder con la Faraona:
fue abandonada en un descampado de Albox (Almería), que mataría a su madre y a su abuela y quemaría su casa si contaba algo a la Guardia Civil.
0 K 13
MIrahigos #3 MIrahigos
¿“La Faraona” no era Lola Flores?
0 K 10
#4 ernovation
En un caso así, ¿qué delito ha cometido la mujer?
0 K 7

