Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de violar el pasado mes de julio a una joven de Macael (Almería), una agresión sexual ordenada supuestamente por otra mujer. El detenido habría introducido a la fuerza a la víctima en un vehículo que era conducido por una mujer conocida como la Faraona, y que trasladaron a la joven hasta el domicilio de esta última. Una vez allí, la presunta instigadora de los hechos habría rapado la cabeza de la víctima y, tras bajarla al garaje, el ahora detenido la violó, según apuntan los investigadores.