Detenido un hombre por amenazar a un conductor con un hacha y perseguirlo durante varios kilómetros en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, español, como presunto autor de un delito de amenazas, por amenazar de muerte a un conductor con un hacha y perseguirlo durante varios kilómetros, tras una discusión de trafico cerca de un centro escolar en Palma. En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se produjeron en la mañana del martes, en la avenida Gabriel Roca de Palma, cuando una patrulla de agentes del Grupo Operativo de Respuesta que estaba realizando labores de prevención fue comisionada a esta

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Al conseguir detenerle los policias, en el maletero del coche encontraron el un hacha de grandes dimensiones, una pistola de airsoft, tres cargadores y una bombona de gas propano.
woody_alien #3 woody_alien
#2 Tiene suerte de no ser vasco.
BastardWolf #1 BastardWolf
Decepcionado porque una vez leído el articulo no es cierto que estuviera varios kilometros blandiendo el hacha detras de su victima
