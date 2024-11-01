edición general
Detenido en Dubái el autor del ataque a tiros contra Vladimir Alekseyev, el subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha anunciado este domingo la detención en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del presunto autor del intento de asesinato del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, el general Vladimir Alekseyev. El detenido ha sido identificado como el ciudadano ucraniano Liubomir Korba en una operación efectuada "con la cooperación de las autoridades emiratíes".

| etiquetas: vladimir alekseyev , dubai , fsb , vladimir putin
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Dos rusos y un ucraniano.
El combo sería que el ucraniano fuera de los territorios ocupados por Rusia xD
0 K 8
jm22381 #2 jm22381
#1 Pues es ucraniano... pero nacionalizado ruso así que es muy probable {0x1f64a}
0 K 20
#4 sliana
y escapa a un pais proxy de eeuu.
0 K 7
#3 pozz
El clásico 'ucraniano prorruso' del Donbas del que tanto nos insisten los rusoplanistas occidentales a la hora de blanquear el regimen neonazi ruso xD
0 K 5

