Detenido en Dubái el autor del ataque a tiros contra Vladimir Alekseyev, el subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha anunciado este domingo la detención en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del presunto autor del intento de asesinato del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, el general Vladimir Alekseyev. El detenido ha sido identificado como el ciudadano ucraniano Liubomir Korba en una operación efectuada "con la cooperación de las autoridades emiratíes".