Detenido el director de seguridad del Sevilla por un hurto en un centro comercial

Detenido el director de seguridad del Sevilla por un hurto en un centro comercial

El alto cargo arrestado es un oficial de la Policía en excedencia, y se le acusa de haber sustraído al menos tres artículos valorados en 800 euros

etiquetas: policía nacional , excendencia , hurto
Un_señor_de_Cuenca
Se habrá tropezado y se le habrá caído el artículo dentro de los calzoncillos. Puede pasar.

laruladelnorte
Bernal es oficial de la Policía Nacional en excedencia y ostenta el cargo de director de seguridad del club de Nervión desde el año 2015. Antes de llegar a este puesto, desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Unidad de Intervención Policial (UIP), el grupo especializado en el control de masas y en los antidisturbios. Hace once años, interrumpió su labor en la Policía para dirigir el departamento de seguridad del Sevilla, participando activamente en los dispositivos de cada



comunerodecastilla
"Oficial de la Policía en excedencia", no tendremos la suerte de saber el tipo de excedencia que tenia concedida el pájaro este, nos íbamos a reír mucho (por no llorar mas). :ffu:

oceanon3d
Estaba probando si todo, en relación a seguridad, funcionaba bien ... no es coña; seguro que fue la primera excusa que dio.

AntonioWarrior
unas cremas seguro


