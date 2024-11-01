·
16
meneos
60
clics
Detenido el director de seguridad del Sevilla por un hurto en un centro comercial
El alto cargo arrestado es un oficial de la Policía en excedencia, y se le acusa de haber sustraído al menos tres artículos valorados en 800 euros
etiquetas
policía nacional
excendencia
hurto
14
2
0
168
actualidad
6 comentarios
actualidad
#2
Un_señor_de_Cuenca
Se habrá tropezado y se le habrá caído el artículo dentro de los calzoncillos. Puede pasar.
3
55
#1
Wolfgang
|CasosAislados
ya
2
48
#5
laruladelnorte
Bernal es oficial de la Policía Nacional en excedencia y ostenta el cargo de director de seguridad del club de Nervión desde el año 2015. Antes de llegar a este puesto, desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Unidad de Intervención Policial (UIP), el grupo especializado en el control de masas y en los antidisturbios. Hace once años, interrumpió su labor en la Policía para dirigir el departamento de seguridad del Sevilla, participando activamente en los dispositivos de cada
3
46
#4
comunerodecastilla
"
Oficial de la Policía en excedencia
", no tendremos la suerte de saber el tipo de excedencia que tenia concedida el pájaro este, nos íbamos a reír mucho (por no llorar mas).
0
10
#3
oceanon3d
Estaba probando si todo, en relación a seguridad, funcionaba bien ... no es coña; seguro que fue la primera excusa que dio.
0
9
#6
AntonioWarrior
unas cremas seguro
0
