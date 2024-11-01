edición general
Detenido por defecar en las cajas de comida de un restaurante en Santa Susanna

Detenido por defecar en las cajas de comida de un restaurante en Santa Susanna  

En un hecho inusual, la Policía Local de Santa Susanna (Barcelona) detuvo a un hombre acusado de un delito de daños por defecar dentro de las cajas de comida de la cocina de un restaurante de un hotel del municipio. El individuo, que asistía a un congreso de bachata en el hotel, se coló en la cocina en la madrugada y realizó sus necesidades en las cajas de comida. Los trabajadores descubrieron los excrementos horas más tarde, lo que llevó a la detección del autor a través de las cámaras de seguridad. El hombre continuaba en el hotel particip...

4 comentarios
Milmariposas #1 Milmariposas
"asistía a un congreso de bachata en el hotel"

No hay más preguntas, su señoría! :roll:
#3 chocoleches
Lo llaman congreso, como lo podrían haber llamado entrega de premios Nobel de la bachata.

www.goandance.com/es/evento/7939/bcn-dance-life-bachata-congress-2025
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Y la web se llama cronicanegra ya puestos...
Barney_77 #2 Barney_77
Un apretón te sorprende en el momento más inesperado.
