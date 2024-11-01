Detenido por defecar en las cajas de comida de un restaurante en Santa Susanna  

En un hecho inusual, la Policía Local de Santa Susanna (Barcelona) detuvo a un hombre acusado de un delito de daños por defecar dentro de las cajas de comida de la cocina de un restaurante de un hotel del municipio. El individuo, que asistía a un congreso de bachata en el hotel, se coló en la cocina en la madrugada y realizó sus necesidades en las cajas de comida. Los trabajadores descubrieron los excrementos horas más tarde, lo que llevó a la detección del autor a través de las cámaras de seguridad. El hombre continuaba en el hotel particip...