Una detenida en Vigo por intentar rociar lejía y amenazar con un cuchillo a varios carteros

Los empleados del centro logístico de Correos en la rúa Paz vivieron el jueves por la mañana un inicio de jornada anodino del que todavía se están recuperando. Según explica un delegado sindical, sobre las 9 de la mañana una vecina residente en el edificio contiguo, que en el pasado ya se habría encarado con algunos carteros, intentó rociar a un grupo de carteros con lejía desde su ventana. Ante la reacción de los empleados públicos, que pidieron que se detuviera, la mujer habría salido a la calle con un cuchillo de cocina en una mano y la...