Detenida una mujer en Palencia por mendigar con su bebé, que presentaba intoxicación por cocaína

La Policía Nacional ha detenido en Palencia capital a una mujer por presuntamente utilizar a su bebé de 16 meses para ejercer la mendicidad.

